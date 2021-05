Tília e Kawe Divulgação

Publicado 14/05/2021 15:35

A cantora Tília lança, nesta sexta-feira, em parceria com Kawe, a música "MATCH". A mistura dos estilos musicais funk, pop e trap fazem da faixa, produzida pelos gigantes da música Dennis e Delano, a mais nova grande aposta da cantora.

"MATCH" marcará o terceiro lançamento de Tília em 2021, que tem como meta finalizar o ano com 10 músicas divulgadas. A produção também conta um video clipe inteiramente pensado por Tília, que gosta de colocar sua personalidade artística e ideias em cada projeto. O enredo mostra a relação do jovem casal cheia de provocações, enquanto eles evidenciam seus diferentes moods e versões da história vivida pelos dois.

"O roteiro é todo meu, queria que fosse um clipe 'simples' mas que contasse uma história. 'MATCH', a música, fala sobre uma história contada em duas versões, a minha versão e, a versão do Kawe. Então quando eu pensei no clipe queria conseguir dividir isso, cada um tem o seu ambiente, o seu quarto, e cada um conta a sua história. Só que a gente se encontra diversas vezes durante todo o clipe, a gente vai se misturando. Também queria que cada um desses ambientes tivesse uma cor, para compor a identidade visual do projeto e, sair do óbvio, aí escolhi azul pra mim e laranja pro Kawe, combinou bastante! " explica.

