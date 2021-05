Tília Fialho e Mc Kawe em clima de romance em aeroporto Divulgação

A cantora Tília Fialho, filha de Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, foi vista na tarde desta quarta-feira (5), em clima de romance com o rapper Kawe, que recentemente vem dominando o Spotify. Os dois foram clicados por paparazzi após Tília desembarcar no aeroporto de Congonhas em São Paulo. Ela, que há pouco tempo se lançou na carreira musical, foi recebida pelo cantor no maior clima de romance e com direito a abraços. Além disso, eles deixaram o local de mãos dadas. É, ao que tudo indica, temos um novo casal na praça!

