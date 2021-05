Fuze Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:02

A banda Fuze, quarteto formado por Pedro Novaes, Diogo Novaes, Felipe Novaes e Guilherme Fonseca, lança, nesta sexta-feira, o novo single de trabalho em uma parceria musical inesperada com Scarlatelli, DJ e produtor de música eletrônica. A faixa intitulada "Seja Leve" chega para trazer positividade em um momento onde o mundo passa por grandes dificuldades. A produção também ganhou um videoclipe alto astral, filmado no Rio de Janeiro, já disponível no Youtube.

"Uma parceria inesperada e muito gratificante, Fuze + Scarlateli. Tentamos juntar as duas formas de contar essa história de leveza e desapego, misturando o nosso som Orgânico com o Eletrônico, e o resultado foi incrível. A música dá a impressão que estamos andando, correndo, e finalmente levantamos voo", explica Pedro Novaes.

Publicidade

A música nasceu durante um Song Camp na Bahia, onde diversos artistas e compositores ficaram alguns dias reunidos, em um processo de criação artística. O encontro musical foi idealizado pelo LK, do grupo 3030 e também produtor da Fuze. A música e o clipe tentam passar a quem assiste mensagens positivas, a partir da vontade da banda de levar um pouco de leveza para vida das pessoas.



"É uma música que traz a leveza como um alívio. Que traz o desapego dos problemas, a oportunidade de tirar o peso das coisas e enxergar a vida com mais esperança. A borboleta pra gente é o símbolo desse sentimento. Sempre que uma borboleta passa é algo hipnótico, você não consegue tirar os olhos dela, e traz uma sensação de liberdade, transformação e tranquilidade. Tentamos transmitir um pouco dessa magia da borboleta através da música e do clipe também", conta Felipe Novaes.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JCrk6WQFZQs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>