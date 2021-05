Orquestra Petrobras Sinfônica Divulgação

Publicado 14/05/2021 16:55

Rio - A Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta, a cada quinta-feira, a série "Concertos Clássicos", formada por quatro grupos de câmara, no seu canal do YouTube , até 27 de maio, sempre às 20h. Passando por instrumentos de percussão, sopro e corda, o intuito da série é mostrar que é possível viajar pelo tempo através da música, de uma forma bastante ampla.

Começando pelo séc. XVIII, com a música clássica de Mozart, chegando até os dias atuais, a série traz um repertório moderno, com obras de compositores de diversos estilos. “Conseguimos abranger todos os naipes de uma orquestra, vários estilos e períodos, passando por três séculos da história da música”, comenta Cristiano Alves, membro da Diretoria Artística da Petrobras Sinfônica.

Nessa quinta, dia 13, foi a vez do "Percussão em Foco", com três repertórios inéditos no Brasil, com obras dos americanos Stanley Leonard e Verne Reynolds, e do brasileiro Ney Rosauro. No mesmo dia, a Petrobras Sinfônica vai interpretar, pela primeira vez, Saxophon, do compositor alemão Karlheinz Stockhausen, e traz ainda três obras do sergipano Luiz D’Anunciação, o Pinduca.

No “O Melhor do Clássico É”, dia 20, dois grupos de câmara vão interpretar uma coletânea envolvendo vários estilos e ritmos, com músicas de Chitãozinho e Xororó, Falamansa, Arlindo Cruz, AC/DC, Roberta Campos, Titãs, Paulinho da Viola, entre outros artistas.

Encerrando a série, dia 27, será apresentado o "Cello na Música de Câmara", uma ideia da orquestra de trazer um repertório de músicas de Heitor Villa-Lobos, Vincent Persichetti, Guillaume Connesson, José Guerra Vicente e Mozart, tendo o Violoncelo como instrumento principal. A série “Concertos Clássicos” teve início dia 06, com a transmissão do concerto “Gran Partita”, do compositor austríaco Wolfgang AmadeusMozart, com a Serenata nº10, que continua disponível no YouTube.