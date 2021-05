Por O Dia

Rio - O 1º Prêmio Benfeitoria de Financiamento Coletivo celebra os 10 anos do setor no país e estimula um Brasil mais colaborativo. A cerimônia virtual acontece dia 19 de maio e a Benfeitoria lança a primeira premiação voltada para o cada vez mais necessário setor do financiamento coletivo no Brasil.

No ano em que se completa a primeira década do crowdfunding por aqui, o time da plataforma, umas das primeiras e a mais completa do país, quer celebrar esse marco valorizando o caminho percorrido até então e propagar, estimular o espírito colaborativo do brasileiro nas décadas seguintes. Só em 2020, ano que mais exigiu da mobilização em rede, do senso de coletivo para socorrer projetos e pessoas mais atingidas pela pandemia, 3.050 projetos ganharam vida.

O 1º Prêmio Benfeitoria de Financiamento Coletivo anuncia sua estreia com as campanhas mais emblemáticas desses anos, divididas em três finalistas em dez categorias.

Entre as categorias, nove dão visibilidade a projetos concretizados graças a solidariedade de centenas de milhares de benfeitores com as causas mais urgentes do país, que são muitas. São elas: Ambiental, Ativismo, Combate à Covid, Cultura, Empreendedorismo, Publicações, Social e Tecnologia, além da categoria Indicação Popular, aberta para que o público escolha uma entre as mais de oito mil campanhas viabilizadas nos dez anos da plataforma.

Já a categoria Fomento valorizará instituições comprometidas com o bem coletivo e que lançaram editais de matchfunding, modelo em que empresas multiplicam cada real doado para campanhas selecionadas, fomentando ainda mais o movimento colaborativo no Brasil.

"É emocionante ver, dez anos depois, esse modelo ganhando força. Demoramos um tempo para realizar o primeiro e, desde então, o impacto e aprendizados são pura potência. Os concorrentes da categoria, Natura, BNDES e Fundação Tide Setúbal formam um tripé colaborativo que une governo, empresas e fundações em prol do coletivo”, diz a cofundadora da plataforma, Tatiana Leite.

Os vencedores receberão um troféu exclusivo criado pelo artista Pedro Girardello, além de uma surpresa da plataforma. O prêmio é sonho antigo de seus fundadores, o casal Tati Leite e Murilo Farah, que fundaram a Benfeitoria em 2011, depois de uma década trabalhando em uma multinacional.

"Apesar de dez anos de financiamento coletivo no Brasil, pouca gente conhece como ele está mudando a maneira de viabilizar projetos no país, seja na área cultural, social, tecnológica e de produção de conteúdo. O prêmio é uma maneira de ao mesmo tempo reconhecer esses criadores e inspirar mais pessoas sobre a potência da realização coletiva.", diz Murilo.