Por O Dia

Publicado 15/05/2021 20:35

Paulo Gustavo jamais será esquecido! Vítima da Covid-19 aos 42 anos, o ator e humorista ganhou um mural com sua caricatura em uma rua no bairro do Campo Limpo, em São Paulo. O artista plástico e grafiteiro Paulo Terra fez o trabalho em homenagem ao artista, ao lado de sua icônica personagem icônica, Dona Hermínia, do filme "Minha Mãe é Uma Peça".

A arte ainda está em processo e tudo indica que deve ficar pronta já na próxima semana. O artista plástico também é responsável por homenagens a personalidades brasileiras e internacionais em paredes de São Paulo. Ayrton Senna, Michael Jackson, Gugu Liberato, Silvio Santos e o elenco do seriado Chaves já foram ilustrados pelo profissional e sua equipe.

