Publicado 17/05/2021 14:52 | Atualizado 17/05/2021 14:54

Carol Peixinho embelezou o Instagram dos seguidores nesta segunda-feira. Atualmente confinada em "No Limite", os administradores do perfil da ex-BBB publicaram uma foto na qual a influencer aparece com o corpão à mostra em uma praia.

"Musa praiana divando na sua timeline!", escreveram os administradores na legenda da foto.







O perfil também aproveitou para lembrar que, nesta terça-feira, será exibido o segundo episódio do reality. "Amanhã teremos a exibição do segundo episódio de No Limite com muitas provas, desafios e a eliminação de mais um dos participantes", escreveu.