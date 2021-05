Paraibana falava sobre seu quase paredão esta semana Reprodução internet

Juliette e Fiuk se aproximaram bastante durante os 100 dias de "BBB 21". Na casa, os dois chegaram a brincar que eram um casal em alguns momentos. Neste fim de semana, a campeã do reality fez uma live com Cleo, irmã do cantor, e falou sobre o envolvimento dos dois.



"Meu romance com seu irmão não deu muito certo, não (risos), mas não quero falar sobre esse assunto porque é treta (risos)", brincou Juliette, que chegou a simular um casamento e dar um selinho em Fiuk.



Na conversa, a paraibana também elogiou bastante a "cunhada". "Cleo é gata e outra mulher que queria ser. Você é linda, Cleo. Uma das mais sexies do Brasil. Você tem uma coisa que não sei explicar. Inteligente, sexy, muito maravilhosa. É perfeita e muito forte. Já aguentou muita porrada e saiu por cima. Quero aprender muito com você", disse Juliette.