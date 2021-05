Karina Bacchi Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Karina Bacchi abriu o coração sobre o nascimento do filho Enrico, de 3 anos. Em fotos compartilhadas do menino, a apresentadora explicou que ele foi um milagre.

"Deus às vezes nos tira para poder nos dar mais... Confie no Senhor, ele cumpre suas promessas! Enrico, para mim, é umas das promessas de Deus concretizadas em minha vida, quando olho para o meu filho, vejo a luz do céu cintilando e me lembrando como Deus é maravilhoso e como tudo coopera para os planos de Deus", começou Karina.



"O que parecia uma perda (das minhas trompas e de um relacionamento estável) na época, foi um ganho, uma transformação essencial para que hoje eu tivesse meu filho e essa alegria em meus braços. Na época não entendia como e porque as coisas estavam acontecendo daquela forma, mas sentia com todas as forças que deveria confiar e seguir em frente", contou.



