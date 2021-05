Rodolffo recebe mensagens de apoio de famosos após ser eliminado do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:29 | Atualizado 19/05/2021 17:30

Rodolffo participou de um vídeo para o canal de Gkay. Na conversa, o cantor revelou quais celebridades ele ficaria, inclusive ex-colegas de confinamento.

O sertanejo confessou que ficaria com Thaís, e ainda alfinetou o affair que ela teve no "BBB 21". "Eu não sou igual o Fiuk não", brincou Rodolffo, da dupla com Israel. Além de Thaís, Rodolffo também disse que beijaria Francine Elke, Stefany Bays, Ingrid Ohara, Duda Reis, Bianca Andrade e Rafaella Santos.



No vídeo, Rodolffo disse que já teve encontros depois do reality, mas que continua solteiro. "Soltinho que nem arroz de primeira".