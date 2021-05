Foquinha Vinicius Costa

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 09:28

Rio - Foquinha, Gabi Lopes, Rafa Uccman e Yuri Marçal vão apresentar um reality show para quem está procurando uma grande oportunidade. O "Manda Jobs" vai escolher dois candidatos para assinar um contrato de R$ 50 mil, com validade até dezembro deste ano, com a Beats.

A marca de bebidas acaba de lançar o Studio Beats, uma plataforma que irá criar e desenvolver produtos inusitados. E para ajudar a lançar esses novos produtos, a marca vai selecionar consumidores no reality show "Manda Jobs".

Para se inscrever no "Manda Jobs", os interessados devem acessar as redes sociais da marca de bebidas, seguir as instruções e provar que além de criativos, também são especialistas em cultura pop, por exemplo.