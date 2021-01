Foquinha foi preso na tarde desta quinta-feira em Iguaba Grande Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 19:56 | Atualizado 14/01/2021 20:00

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira, um suspeito de tráfico de drogas em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Mário Gabriel Gomes de Souza, o Foquinha, tem 16 anotações criminais por porte de arma, resistência e receptação.

De acordo com as investigações, o criminoso integraria a organização criminosa Comando Vermelho, com atuação no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte. Com a ajuda da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), agentes da 5ª DP (Mem de Sá) encontraram Mário na no KM 96 da Estrada Amaral Peixoto, em Iguaba Grande.

Foquinha foi encaminhado ao sistema prisional.