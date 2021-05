Juliette e Ingrid Reprodução

Por iG

Publicado 20/05/2021 21:16

Os fãs de Juliette Freire, a campeã do "BBB 21", deixaram a frase "Ingrid eterno cacto" entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta quinta-feira (20). Ingrid, que era uma das administradora dos grupos oficiais da sister, morreu de Covid-19.



"É com muito pesar que venho comunicar a vocês que a Ingrid (uma das administradoras dos grupos oficiais da Juliette, do WhatsApp, do qual eu, Manu, faço parte) faleceu hoje pela manhã, por Covid-19. Se cuidem, gente, e cuidem dos seus, não é brincadeira. Fica em paz, Ingrid", escreveu Manu, uma das milhares fãs da sister.



Juliette também se manifestou sobre a morte de sua fã através de uma publicação no Twitter. "Oi, meus amores... Hoje eu recebi uma notícia muito triste, tô com o coração apertadinho. A nossa administradora Ingrid, do grupo G22, virou uma estrelinha. Mais uma vítima do Covid-19. Eu quero desejar que Deus conforte o coração da sua família e que a receba de braços abertos", disse a paraibana.