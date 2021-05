Adriane Galisteu Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:29 | Atualizado 21/05/2021 15:57

Adriane Galisteu gravou um vídeo sincerão para o seu canal no YouTube. Nele, a apresentadora conta como descobriu que estava sendo traída. Segundo o que diz no vídeo, ela já estava desconfiada, mas teve a certeza quando deu um abraço em uma padaria.



"Ela me deu um abraço como se fosse minha melhor amiga. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse: 'Oh, Galisteu'. Eu disse: 'Oi'. Pensei que ela ia pedir uma foto, né? E ela: 'Se valoriza'. E baixou a séria na hora. Eu disse que não tinha entendido e ela repetiu: 'Se valoriza (...) seu namorado estava com a gente. Está lá com umas amigas minhas'", disse.



Depois de pedir informações a essa mulher, Galisteu foi à festa e flagrou o ex. "Passou o nervoso, passou a raiva, passou a tristeza. Passou tudo. Parece que caiu a ficha e eu voltei a ser quem eu era. Parece que naquele momento Galisteu voltou para o corpo e eu falei: 'Quer saber? Toca para casa'. Tirei todas as coisas que pertenciam ao cidadão, coloquei bem naqueles sacos de lixo de não sei quantos litros, pretos, amarrei, levei na portaria e um beijo", afirmou ela.



Adriane Galisteu ainda mandou um recado às seguidoras. "Você que está vendo o vídeo e passou por essa situação comigo e com a minha amiga numa padoca no Rio de Janeiro, pode me procurar", afirmou.