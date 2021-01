Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Por Thuany Dossares

Publicado 10/01/2021 07:00 | Atualizado 10/01/2021 12:24





O caso das crianças que desapareceram na comunidade Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último dia 27, é um dos poucos de 2020 que ainda não foram solucionados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



A especializada tem um Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) para investigar desaparecimentos que acontecem nos 11 municípios da Baixada. No ano passado, o núcleo, composto por seis policiais, registrou 810 casos e encontrou 673 desaparecidos, o que representa uma taxa de elucidação de 83,3%. O número é similar ao registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, que também possui um um setor de descobertas e é responsável pelos casos nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá.



Crianças fogem do perfil de desaparecidos



De acordo com o delegado Uriel Alcântara, titular da DHBF, registros de desaparecimento de crianças são atípicos e chamam atenção dos policiais. Desde de o início das investigações do sumiço de Alexandre, Lucas e Fernando Henrique, a especializada já realizou buscas em mais de 40 lugares, entre cidades da Baixada Fluminense e bairros do Rio.



"Não é comum criança desaparecer. Quando você fala que uma criança desapareceu, ela desapareceu mesmo, não saiu para dar uma volta, curtir e voltar uns dias depois. Desaparecimento de adolescente é comum, adolescente faz isso de sair e voltar, adulto faz, criança não e se torna uma prioridade para a delegacia", explicou. Delegado titular da DHBF, Uriel Alcântara Luciano Belford/Agencia O Dia



O levantamento feito pelos agentes do SDP da DHBF aponta que a maioria das pessoas desaparecidas tem idades entre 15 e 25 anos, que sumiram motivadas por conflitos familiares.



"Aqui temos muito registro de adolescentes desaparecidos, mas a maioria costuma aparecer. Meninas saem mais por conflitos familiares, meninos saem também para ir para festas. São poucos casos de crime em si, de pessoa raptada e mantida em cárcere. Muitos problemas são sociais. Mas também tem os casos de pessoas que desaparecem por problemas mentais, e que passam mal na rua, algum infarto, por exemplo, vem a óbito e ficam alguns dias como indigentes e desaparecidas para a família", esclarece Alcântara.



Dos 810 casos de desaparecimento investigados pela DHBF em 2020, apenas 48 foram encontrados mortos, seja por homicídio ou causa natural, e 26 se tornaram inquéritos de homicídios com ocultação de cadáver.

Conflitos familiares são os que mais provocam os desaparecimentos, segundo a FIA

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) registrou 148 casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes, em 2020, em todo estado do Rio. Dessas, 119 foram encontradas, o que representa 80,41% de localização.



A entidade constatou que a maioria dos desaparecimentos, cerca de 61%, são fugas do lar motivadas por conflitos familiares.



"Observamos que a questão é muito mais social do que de segurança pública. Não há um rapto. A estatística, ao longo dos 25 anos de programa, mostra que na maioria dos casos foi identificado conflitos familiares, resultando em fuga. Até existem casos de subtratação de incapaz feita pela própria família, que é comum em briga de guarda, eventuais casos de homicídio, de afogamentos, mas são a minoria", explicou Luiz Henrique, representante da FIA.



Fora de seus lares e longe da família, crianças e adolescentes podem ficar em situações de risco, expostas à violência e a criminalidade, além de aliciadores. No entanto, segundo Luiz Henrique, em alguns casos, a violência em casa, que pode ser física ou psicológica, é o que motiva a fuga do menor. Para ele, a melhor forma de prevenção nessas situações, é uma ação de política pública na questão intrafamiliar.



"Tem que ter programas de prevenção a essa questão da violência, precisamos de outro planejamento estratégico. Depois a violência que nasceu dentro da própria casa volta a acontecer e pode-se ter uma nova fuga. Em outros casos, a família deixou de tratar essa criança com responsabilidade, autoridade, isso é muito complexo. Mas cada caso de desaparecimento é um caso diferente e que merece toda atenção do poder público, seja a causa social ou de violência", finalizou.

Na DH de Niterói, a maior parte dos casos de desaparecidos são adolescentes que fogem de casa

O Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, não registrou nenhum desaparecimento de crianças na Região Metropolitana, no ano passado. Mas, assim como na especializada da Baixada, adolescentes representam a maior parte das ocorrências. Segundo o delegado Fábio Corsino, responsável pelo SDP, os principais casos são de fuga motivadas pela são orientação sexual e relacionamentos que não tem aprovação da família.



"A maioria dos casos que investigamos são de adolescentes que fogem de casa por conflitos familiares. Adolescente as vezes some e não quer ser encontrado pelo ente. Mas tem também muito desaparecimento após brigas de casal. Tem o desaparecido para a sociedade, esse é o caso de polícia, mas tem o desaparecido social, que só não quer ser encontrado por quem está fazendo a comunicação. Mas também tem casos de adultos que somem após brigas de casal e pessoas desorientadas", explicou Corsino.



A DH de Niterói investigou, no ano passado, 283 casos de desaparecimentos e encontraram 216 pessoas, sendo 196 delas com vida e apenas 20 óbitos. A maioria dos casos, de acordo com os policiais do setor, são solucionados em menos de uma semana. Ainda segundo os investigadores, é de praxe que toda pessoa encontrada seja encaminhada para realizar exame de corpo de delito.



Saiba como registrar um desaparecimento

O registro de desaparecimento pode ser realizado em qualquer delegacia, independente da faixa etária da pessoa. Na Capital, os casos são encaminhados para serem investigados pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

Na Baixada Fluminense, as ocorrências serão transferidas para o Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF. Já nas cidades de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Maricá, as investigações ficam por conta do SDP da DH de Niterói.

Em casos de desaparecimento de menores, o fato também pode ser notificado à FIA.