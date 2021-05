Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:09 | Atualizado 21/05/2021 19:11

Aline Riscado agitou a sexta-feira dos seguidores. A atriz publicou uma foto em suas redes sociais com um figurino para lá de ousado e recebeu vários elogios.

Na imagem, Aline aparece usando uma roupa transparente, com um top e calcinha por baixo. Na legenda, a atriz escreveu: "Good night" (boa noite em inglês).

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios à Aline. "Que isso, Brasil?", se impressionou uma. "Maravilhosa", disse outra. "Deusa", comentou um terceiro.

"Hoje faço quatro semanas de cirurgia de LCA! A perda da musculatura é inevitável, mas com foco e uma equipe de fisioterapeutas especializados, como os que estão comigo nesse processo do Instituto Innova Saúde, a evolução é rápida! Estou tão feliz com todo esse processo, amando ver meu corpo respondendo a cada estímulo, um dia de cada vez! Sou muito grata pela oportunidade de aprender com essa minha lesão, por conhecer tantas pessoas legais e me abrir para coisas que, quando minha perna estava 100%, eu não me permitia! Deus é muito perfeito mesmo! Vem quadríceps, seu lindo!", contou.