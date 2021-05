João Luiz e Juliette Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 21:57 | Atualizado 24/05/2021 21:58

João Luiz deu uma entrevista para o "Difícil de Focar - Descancelados", do canal do Youtube do GNT, e falou sobre sua experiência no "Big Brother Brasil 21". No papo, o professor de Geografia explicou como está o seu contato com seus ex-colegas de confinamento. Sobre Juliette, a grande vencedora da edição, João disse que a tem como amiga, mas que a relação foi crescendo ao longo do convívio diário.

"Com a Ju eu aprendi a gostar dela. No começo (do reality) a gente teve um ponto de conflito ou outro, mas que foi logo resolvido. A gente fingia casal na casa, a gente dava selinho nas festas", relembrou João Luiz.

O ex-brother também falou sobre outros participantes e contou com quem tem menos contato após o programa. Segundo João, Projota e Rodolffo são os dois que ele fala menos aqui fora. Durante o reality, o professor teve desentendimentos com os dois cantores.