Juliette fala sobre o processo de ficar rica: ’Não é fácil’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 07:47 | Atualizado 25/05/2021 07:48

Rio - Juliette, campeã do "BBB 21", agradeceu o carinho do público nas redes sociais e falou um pouco sobre a fase profissional pela qual está passando. A advogada trabalhava como maquiadora antes de entrar no "BBB" e agora tenta se adaptar à sua nova vida. Mais cedo, Juliette chegou a receber algumas críticas pelo conteúdo postado em suas redes sociais. Alguns fãs acham que ela não tem sido presente e nem espontânea.

fotogaleria

Publicidade

"Eu quero agradecer de verdade a empatia que vocês me mostraram em algumas mensagens aí, respeitando esse processo de transição que eu estou vivendo. Quem disser que é fácil, está mentindo. Não é fácil!", inciou a nova milionária.

"Ficar rica é ótimo! É maravilhoso! Mas esse processo é bem assustador e vocês me conhecem, eu sou sensível. E outra coisa: é um processo de transição também pra vocês que me viam 24 horas. Eu acho o máximo dizer isso, que o povo gostava de me ver 24 horas. Eu não nasci blogueira, não nasci influencer, não nasci cantora, não nasci comunicadora", disse.

Publicidade

Ela também contou que está insegura. "Eu ainda sou insegura, é verdade. Mas eu entendo que vocês me viram num reality que tinha muitas câmeras, que eu não me preocupava com nada, eu estava apenas sendo eu. Passando por conflitos, inclusive. Eu também saí cambaleada, né? Não é fácil viver aquilo...".

"Então tudo requer tempo, estudo, dedicação e amor. E isso não falta. Então fiquem tranquilos que eu vou levar o melhor porque eu sei que são 30 milhões de pessoas que gostam de mim, já esperam o melhor de mim. E podem ter certeza que vão ter!", finalizou.