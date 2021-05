Gil comemora ’vida de rei’ em hotel de SP Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 08:31

Rio - Gil do Vigor está com a vida que pediu a Deus após sair do "BBB 21". O economista postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, alguns mimos que recebeu no hotel em que está hospedado em São Paulo. O local tem diárias de até R$ 22 mil.

"Gente, ganhei mimos. Não sou obrigado a nada. O que me oferecem eu aceito em nome de Jesus. Olha que vida de rei, gente. Ai, que vitória!", disse Gil no vídeo publicado em seu perfil. Recentemente, Gil tem fechado contratos publicitários com grandes marcas. Além disso, o economista também está lançando seu livro, em que vai contar sua história de vida.