Publicado 26/05/2021 21:30 | Atualizado 26/05/2021 21:32

Felipe Neto usou as redes sociais para sair em defesa de Enzo Celulari, após o rapaz ter se envolvido em uma polêmica nesta quarta-feira. O namorado de Bruna Marquezine deu o que falar ao publicar um tweet perguntando sobre a diminuição do consumo de carne no Brasil.

Após toda polêmica, Felipe Netou usou o Twitter para opinar sobre o assunto. "O hate [ódio] que vocês tão jogando pro Enzo Celulari é de uma arrogância intelectual tão pedante. Sim, o cara é filho de 2 milionários. Óbvio que ele não tem noção da realidade econômica da pobreza no Brasil. Mas o cara fez uma pergunta! E tá do nosso lado contra o Bozo [apelido pejorativo do presidente Jair Bolsonaro]!", começou ele.



"A necessidade de ganhar likes em cima do tweet "constrangedor" do "rico" é muito maior que a vontade de explicar a real sem ser babaca. Depois vocês ficam p* quando todo mundo repete que a esquerda não sabe se comunicar. É sempre pedra na mão, enquanto os reaças tão lá de braços abertos".



"Mas beleza, eu que tô errado, continuem aí sendo um bando de babaca com qualquer um que cometa um mínimo deslize da narrativa, vão longe assim. Batam em gente que tá caindo pro nosso lado, ao invés de receber e mostrar a real. Deu super certo até agora".