Fiuk gravou um vídeo para se defender das críticas feitas por Luisa Mell. A ativista criticou a atitude do cantor de deixar cães em um abrigo antes de entrar no reality por estar sem tempo para cuidar dos pets.

"Oi, Luisa Mell. Tudo bem? Boa noite. Acabei de ver seu pronunciamento e eu realmente não tinha noção que meus cachorros podiam tirar vagas de outros animaizinhos de rua. Este abrigo é de uma amiga minha que eu conheço e confio muito. Eles estão sendo muito bem cuidados. Não queria deixar eles em um hotel, porque não conheço as pessoas direito. Quero reforçar que eles estão bem. Agora, depois do BBB, estou em uma correria louca, mas depois já estou montando as coisas para receber eles de novo. É isso aí. Quero lhe dizer que lhe admiro muito e respeito sua entrega pelos direitos dos animais", disse nos Stories.

Mais cedo, Luisa também gravou uma série de Stories para falar sobre o ocorrido. “Acho um absurdo. As pessoas não têm ideia do que é um abrigo de animais. O cachorro não entende que são devolvidos pra abrigos. O sofrimento deles é uma coisa desesperadora. Na cabeça desses cachorros, eles foram devolvidos. Eles não sabem que é só um tempo. Além disso, é um perigo para eles, pois estar no canil é sempre arriscado, pode ter briga”.

“O que faz uma ONG de animais? Ela resgata animais de rua, em situação de maus tratos de abondono. Quando você coloca seu cachorro ali você está no mínimo tirando a vaga de um cachorro da rua. Não há nada que justifique uma atitude dessas. Você tem pai, você tem mãe, você tem um hotel, você tem condições de alguma coisa. As pessoas têm que entender que é uma responsabilidade ter um cachorro. Afinal, quem está muito ocupado deixa o filho em um orfanato para depois pegar? É só mudar vítima que fica fácil paras pessoas entenderem”, finalizou.