Anitta e Fred de Palma - Reprodução/Instagram

Anitta e Fred de PalmaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:12

Rio - Nova parceria internacional à caminho! Anitta anunciou, neste final de semana, que a música “Un altro ballo”, em parceria com o cantor italiano Fred de Palma, estreia na próxima sexta-feira. Na publicação, a cantora aparece abraçada ao cantor em um cenário paradisíaco.

fotogaleria

Publicidade

"Mais um som com Fred de Palma chegando dia 25 de Junho. Prontos?", questionou a cantora de Honório Gurgel sobre a segunda parceria com o cantor italiano. Em 2020, eles lançaram o single "Paloma", que se tornou hit no verão do país europeu.

Mas as novidades não param por aí. Anitta se tornou membra do Conselho de um famosos banco digital nesta segunda-feira.