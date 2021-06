Larissa Luz vai homenagear Elza Soares em show - Foto: Caio Lírio

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 01:26

A cantora e atriz Larissa Luz vai homenagear a diva Elza Soares em um grande show, que será apresentado no dia 26 de junho e reexibido nos dias 2, 3 e 4 de julho, sempre às 20h, com transmissão gratuita pelo canal Sarau Agência de Cultura Brasileira, no YouTube. A apresentação celebra os 91 anos da estrela da MPB, aniversariante desta quarta-feira (23).



Com direção musical de Larissa e participações do cantor Caio Prado e de outras cinco atrizes e cantoras que viveram a artista no aclamado musical 'Elza', o show traz canções como 'Volta Por Cima', 'Lata D’Água/Mais Que Nada', 'Maria da Vila Matilde' e 'Mulher do Fim do Mundo'.



"Ao conhecer e entender a história de Elza, minha admiração só cresceu. Ela merece ser muito celebrada", diz Larissa, que foi uma das protagonistas do musical, ganhador dos prêmios Shell (Melhor Música, em 2018) e Bibi Ferreira (venceu em cinco categorias, em 2019).

Serviço:

Larissa Luz apresenta 'Elza - O Show'

Datas: Estreia em 26 de junho; reexibições nos dias 2, 3 e 4 de julho

Horário: sempre às 20h

Local: canal Sarau Agência de Cultura Brasileira, no YouTube