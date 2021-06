Simone curte festa junina em casa com o marido e os filhos - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 09:12 | Atualizado 27/06/2021 09:13

A cantora Simone, da dupla com Simaria, curtiu uma festa junina em casa com o marido Kaká Diniz e os filhos, Henry de 6 anos, e Zaya, de apenas 3 meses. Na foto compartilhada no Instagram do empresário, as crianças estão vestidas com roupinhas típicas, com direito a um bigodinho para o menino.

"Minha vida toda em uma foto", disse Kaká. "Meu matuto mais lindo. Minha matuta mais linda", elogiou ele.

