Rapper Lord - Foto: Divulgação

Rapper LordFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:31

Rio - O rapper Lord, do duo ADL, será a próxima atração do Arte em Cena, projeto em que o Sesc RJ exibe espetáculos artísticos em suas plataformas digitais. Na live, que será transmitida pelo canal da instituição no YouTube, nesta quarta-feira (30), às 19h, o artista mesclará canções de letras mais suaves, como 'Poesia Acústica', 'Sem Voz' e 'Tabuleiro', a clássicos do rap nacional, como 'Favela Vive 1,2,3 e 4' e 'Soma ou Some'.

Lord é compositor e intérprete desde 2007, misturando a realidade da favela ao hip hop e ao funk com versatilidade. Além do duo ADL, com o rapper DK, o músico de Teresópolis já fez parcerias com outros grandes nomes do gênero, como Negra Li, MV Bill, Filipe Ret e Djonga. Seus hits acumulam mais de 300 milhões de visualizações nas plataformas digitais, onde mantém mais de 450 mil seguidores.

Publicidade

Serviço:

Live do rapper Lord - Projeto Arte em Cena, do Sesc RJ. Data: Quarta-feira (30), às 19h. Local: YouTube: /portalsescrio. Classificação: 18 anos. Duração: 40 minutos. Grátis.