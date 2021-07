Jo Mersa Marley, neto de Bob marley - Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 05/07/2021 10:59

Rio - A música está no DNA da família de Jo Mersa Marley. Neto do rei do reggae, Bob Marley, o artista, de 30 anos, caminha para se consolidar no estilo que nasceu na Jamaica e rompeu barreiras. Em entrevista ao DIA, ele fala sobre o lançamento do EP “Eternal”, o single “No Way Out” e enfatiza a vontade que tem de conhecer o Brasil. “Eu amo o Brasil para valer”, revela.

Com sete faixas, o EP “Eternal” fala de temas que vão do amor e da presença feminina na vida do cantor até questões políticas e injustiças presentes na sociedade. O novo trabalho também é marcado por parcerias com Busy Signal, Kabaka Pyramid e Black Am I, além de misturar o reggae com outros estilos musicais, como dance hall, hip hop e música eletrônica.

Para Jo Marley, a mescla de ritmos está na essência do reggae. “Eu realmente penso que existe essa mistura de gêneros musicais para criar o reggae. E ele também fez isso. Vários estilos musicais nasceram do reggae”, pensa Jo Marley, que não esconde o orgulho de seu avô: “Eu o vejo como um ícone do reggae, uma lenda, um verdadeiro ícone”.

Na música “No Way Out”, parceria com Black Am I que ganhou videoclipe, Jo Mersa confronta a sociedade, e fala das injustiças que perpetuam. Ele ainda aborda as escolhas que uma pessoa pode tomar e o carma que sempre volta como resultado.

“A mensagem é para todos os que acreditam que se vive a vida dia após dia. Sobre quando sua vida deve começar e quando deve terminar. E para os políticos e quaisquer outros que não estiverem fazendo a coisa certa, 'não há saída' ('no way out', em referência ao nome da música), Jah está de olho em todos nós”, completa.

Paixão pelo Brasil

O carinho de Jo Marley pelo Brasil vem desde a infância, pois sempre ouviu dizer que os “fãs brasileiros são calorosos e de energia única, além de pertencerem à terra do futebol”. Ele não esconde que é fã do futebol brasileiro, inclusive acompanha alguns nomes nas redes sociais. ”Eu sigo o Ronaldo, o Ronaldinho, o Neymar e o próprio Pelé nas suas respectivas contas do Instagram”, revela.

Questionado se gostaria de visitar o Brasil no próximo ano para divulgar suas músicas, ele não hesita em responder que quer vir o mais rápido possível. “Ano que vem não, espero que eu possa ir este ano ainda”, diz ele, aos risos.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa