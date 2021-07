Rio de Janeiro - 24/09/2019 - Evento teste do Rock In Rio. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 06/07/2021 15:34

Rio - Marcada na história do Rock in Rio por trazer o festival de volta ao Brasil após 10 anos sem pisar em terras cariocas, a edição de 2011 também promoveu o nascimento de um novo protagonista: o Palco Sunset. Considerado uma revolução para o Rock in Rio, o Sunset é o momento de ouro para que encontros únicos e inesquecíveis aconteçam entre artistas, sejam eles brasileiros ou internacionais de diversos ritmos. Neste ano, celebrando em grande estilo os 10 anos desde que o palco chegou ao Brasil, o Rock in Rio está retransmitindo, em seu canal do YouTube, apresentações históricas que aconteceram no Sunset ao longo dessa década. Na quinta-feira, o público confere o encontro entre Sepultura e Zé Ramalho, na edição de 2013, e do Detonautas e Pavilhão 9, em 2019.

O palco, que é responsável por abrir e fechar a Cidade do Rock, recebeu 142 shows até a última edição do festival, em 2019. O local carrega toda uma simbologia para o Rock in Rio, já que ali se misturam músicos de todos os ritmos e que trazem consigo uma representatividade muito forte para o público presente. João Donato e Céu, Milton Nascimento e Esperanza Spalding, Ivan Lins e George Benson, Ney Matogrosso e Nação Zumbi, Alice Cooper e Arthur Brown, Nile Rodgers e Chic, foram alguns dos artistas que proporcionaram encontros épicos neste palco.

Convidado por Roberta Medina para desenvolver, implementar e atuar como Diretor Artístico do Sunset, Zé Ricardo acredita que o palco é um elemento provocador e desafiador não só para ele enquanto profissional, mas para o público que faz leituras das mais variadas do conteúdo apresentado. “O Sunset amplia a percepção do público sobre o mundo que vivemos e as leva para universos e conversas necessárias. A magia do Sunset completa 10 anos e a cada edição buscamos oferecer momentos únicos e inéditos, que impactem a todos. É especial ver tudo o que construímos até aqui e as inúmeras possibilidades que se abrem para novas conversas. Estamos construindo 2022, que sem dúvida será surpreendente e estimulante, com narrativas especiais para este reencontro”, afirma Zé Ricardo.

As retransmissões serão feitas ao longo do mês de julho semanalmente no canal do YouTube do Rock in Rio. As próximas apresentações ainda estão sendo confirmadas e serão divulgadas em breve nas plataformas digitais do Rock in Rio.