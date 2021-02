Belo em apresentação no alto do Morro do Vidigal Reprodução internet

Publicado 15/02/2021 16:33

Belo voltou a ser alvo de polêmica neste fim de semana, após se apresentar em duas comunidades do Rio, em shows que registraram aglomerações. O primeiro deles aconteceu na madrugada do último sábado para domingo, na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio. Já o segundo foi realizado na madrugada desta segunda-feira (15), no alto do Morro do Vidigal, na Zona Sul carioca.

Alfredo Santana, empresário de Belo, se pronunciou sobre os shows alegando que a parte que lhes cabe foi cumprida quanto a seguir as normas das autoridades de saúde. "Fomos contratados para fazer os shows. Quanto a toda minha equipe e produção, seguimos todos os protocolos da OMS. Quanto à casa onde realizamos os shows, foram passados pra gente que também seguiam os protocolos. Não cabe ao artista conferir isso e sim as autoridades competentes. Cumprimos o que nos foi solicitado", disse o manager.



Belo em apresentação na Vila Cruzeiro Reprodução internet