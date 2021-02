Cantor Belo deixa presídio Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 13:24

Rio - Após a saída do cantor Belo da cadeia pública de Benfica , no fim da manhã desta quinta-feira, o advogado de defesa do cantor, Jefferson Gomes, confirmou a contratação do cantor pelo valor bruto de R$ 65 mil para se apresentar na Favela Parque União, no Complexo da Maré, no último sábado (15).

Leia mais:

Publicidade

Publicidade

Segundo o advogado do cantor, Belo foi contratado, mas as prestações de contas devidas ainda não foram feitas. "Por contrato, ele faz jus a 50% do valor líquido. Mas, para isso, ainda é necessário fazer toda uma prestação de contas", esclareceu o advogado Jefferson Gomes.

Publicidade

De acordo com Belo, em todos os eventos em que ele se apresenta, a empresa 'Belo Music Empreendimentos Artísticos' fica responsável por fazer todos os trâmites e comunicações com outras agências de eventos. Os sócios da empresa, José Alfredo da Silva Santana e Ronaldo de Carvalho Menino, seriam os encarregados de buscar informações sobre os locais dos eventos e outros serviços ligados aos shows.

Questionado pela Polícia se conhecia o chefe do tráfico da Favela Parque União, Belo disse que não, alegando não ter conhecimento de que o local era 'área de risco'. O cantor também afirmou ter sido contratado legalmente pela produtora 'Série Gold', argumentando que não costuma saber onde vão ser suas apresentações de forma antecipada.

Publicidade

Com o hapeas corpus concedido, Belo deixou a prisão no fim desta manhã, após a decisão do plantão noturno do Judiciário ser acatada pelo desembargador Milton Fernandes de Souza.