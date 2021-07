Franque - Divulgação

FranqueDivulgação

Publicado 17/07/2021 14:17

Rio - Mistério, irreverência e diferentes sonoridades se fazem presentes em “Vai, me xinga”, single de estreia do cantor e compositor baiano FRANQUE. Há ali muito de música tradicionalmente latina, células de ritmos árabes e referências do brega. Produzida por Patrick Laplan e distribuída pela Tratore, a faixa é o cartão de visitas deste artista que traz na versatilidade um dos seus principais trunfos.

fotogaleria

Publicidade

“‘Me xinga’ passeia por muitos lugares, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e sustenta bem isso. É dançante, ao mesmo tempo que tem um ar meio místico e soturno” adianta FRANQUE. Ele conta que a música traz referências que vão de Abdelli a C. Tangana, passando por Los Panchos. “Mas, junto a tudo isso, penso que minha escrita tem muito do que consumi de Sidney Magal e Luiz Caldas”, acrescenta.

Quando leu uma entrevista do produtor Patrick Laplan, que já trabalhou com nomes como após Hermanos e Duda Beat, o cantor radicado em São Paulo notou que eles tinham pensamentos bem parecidos. “Achei massa como ele via a produção, falava de um lugar que não era tão técnico. Rolou uma identificação e escrevi pra ele na mesma hora”, lembra.

Publicidade

E o resultado desta junção ganha o mundo nesta sexta mostrando que FRANQUE chegou para ficar. Outros singles estão por vir, assim como um álbum em 2022.