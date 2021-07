Jão e Luísa Sonza - Reprodução

Jão e Luísa SonzaReprodução

Publicado 17/07/2021 15:03

Rio - Luísa Sonza está cada vez mais perto de lançar seu novo álbum, intitulado de 'Doce 22'. Uma das músicas da cantora, parceria com Jão, ganhou divulgação especial nas redes sociais. No cartaz compartilhado pela cantora, ela e o artista reproduzem a icônica capa de 'Sr. & Sra. Smith', filme protagonizado por Angelina Jolie e Brad Pitt em 2005.

fotogaleria

Publicidade

Luísa lança o álbum amanhã, com exclusividade, no 'Fantástico', e a partiri de domingo, às 23:50, as músicas já ficam disponíveis no canal da cantora no Youtube.

Confira: