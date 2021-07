Espetáculo 'O Paraíso Mais Belo do Mundo' é uma boa opção para as férias escolares - Luciana Mesquita / Divulgação

Espetáculo 'O Paraíso Mais Belo do Mundo' é uma boa opção para as férias escolaresLuciana Mesquita / Divulgação

Publicado 22/07/2021 12:44 | Atualizado 22/07/2021 12:52

Rio - O espetáculo infanto-juvenil “O Paraíso Mais Belo do Mundo”, inspirado na obra de Valter Hugo Mãe, proporciona entretenimento lúdico e uma boa história, aliando teatro de animação, música e literatura. Além disso, ele é uma opção para as crianças se divertirem nas férias escolares.

A peça fica em cartaz até o dia 1º de agosto no canal do Youtube da Biblioteca Paraíso, também com uma versão traduzida em Libras. Além da encenação, o evento inclui uma série de oficinas, palestras, debates e lives, todas com temas ligados à promoção de leitura e bibliotecas. As atividades serão online e gratuitas mediante inscrições.

“Para uma montagem teatral dar certo é preciso que haja uma boa história, que ela seja bem contada, por meio de uma boa dramaturgia, e que os idealizadores se cerquem de alguns dos melhores profissionais do teatro, como acontece nesta. Uma coisa cada vez mais rara de acontecer: encontrar um espetáculo de teatro infantojuvenil de qualidade. Assisti a dezenas de "experimentos", em um ano e quase quatro meses, porém só recomendaria uns poucos, como este. Temas delicados, tratados com inteligência e delicadeza, num ótimo texto, bem dirigido e, da mesma forma, interpretado, contando com uma parte plástica e outra sonora muito agradáveis de se ver e ouvir”, analisa Gilberto Bartholo, crítico teatral.



O texto, criado por José Mauro Brant, cria um espaço imaginário para o encontro dos protagonistas dos dois contos: “A Biblioteca Paraíso”. Para isso, conta com a ajuda de uma terceira história: “A Biblioteca”, do livro: “Contos de Cães e Maus Lobos”. Lá, na Biblioteca, Miguel e Maria fazem suas descobertas e reflexões, sempre ajudados pelos bibliotecários, o Sr. Américo e Dona Hortênsia. Eles não se conhecem. Enquanto Miguel, instigado por seu avô, procura nos livros pelas coisas mais belas do mundo, Maria procura respostas sobre o que é o amor, e o que une as pessoas como casal. Sem saber que um é a resposta do outro, eles são unidos pelos livros e, juntos, numa história de amizade e superação, chegam à conclusão de que “O paraíso são os outros” e que o mais belo da vida é não estarmos sozinhos.



A encenação, também dirigida por Brant, utiliza técnicas de manipulação direta misturando bonecos e atores para evocar os mais de dez personagens dos contos de Mãe. Para materializar essa ideia, o diretor conta com um elenco de quatro atores/manipuladores (Erika Riba, Fabricio Polido, José Mauro Brant e Cleyton Diir) e com o trabalho do artista plástico Bruno Dante, que cria bonecos em dimensões humanas que, misturados aos atores, dão o tom da encenação.

O cenário de Natália Lana cria a biblioteca, toda construída com módulos de papelão, além de dois livros gigantes de onde surgem os personagens e oferecem outros planos para a ação. A música original de Tibor Fittel traz encanto e musicalidade à encenação. Completam a equipe, os figurinos de Carol Lobato e a luz do premiado Paulo Cesar Medeiros. “Trazemos um projeto potente, que pode ser usufruído por qualquer plateia. Basta ter coração para ouvir as descobertas das crianças criadas por Valter Hugo Mãe, nos fazendo refletir sobre o mundo que queremos deixar para elas”, analisa José Mauro Brant.



SERVIÇO:

