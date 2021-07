Anitta e Dadju - Divulgação

Anitta e DadjuDivulgação

Publicado 26/07/2021 10:54 | Atualizado 26/07/2021 10:58

Rio - Depois de atingir o TOP 100 da Billboard em 2020, Anitta conquistou mais uma marca importante. A brasileira entrou para o TOP 10 do Spotify na França com a música 'Mon Soleil', colaboração com o cantor DADJU. Assim, neste domingo, Anitta se tornou primeira brasileira a atingir a marca no país, ocupando a 10º colocação.

Segundo a plataforma, a música em que Anitta aparece cantando em francês fez 211 mil reproduções no sábado. Já no domingo, foram quase 168 mil, suficiente para manter a 10º posição. No YouTube, são mais de 17 milhões de visualizações em apenas um mês. Já no iTunes, a música atingiu a º posição no fim de semana também.

Mas não é só na França que Anitta coleciona bons números. A parceria da brasileira com o italiano Fred de Palma, "Un Altro Ballo", superou 10 milhões de views. Além disso, já alcançou a 15ª posição do Spotify da Itália recentemente.