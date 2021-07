Sarah e Juliette - Reprodução/Montagem

Publicado 28/07/2021 16:24 | Atualizado 28/07/2021 16:27

Nesta quarta-feira, o nome “Sariette in Tokyo” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, tudo isso começou enquanto rolava a prova de ciclismo feminino que contava com a participação das atletas Sarah Gigante e Juliette Labous.

O ápice foi quando o nome das duas apareceu no painel mostrando que a francesa Juliette liderava a corrida e a australiana Sarah permanecia em segundo lugar. O momento foi o suficiente para o fandom de Sariette, ship das ex-participantes do BBB 21 Sarah Andrade e Juliette Freire, enlouquecer e matar as saudades da dupla em uma realidade paralela.



Os fãs abusaram da criatividade e criaram vários memes e comparações com as duplas. Confira:



Sariette no pódio do ciclismo de estrada É sobre isso haha pic.twitter.com/PjtqaDcv3D — Victor Hugo (@victorhugotex) July 28, 2021

SARIETTE IN TOKYO pic.twitter.com/h21G5X6YjD — Elen (@elencomentss) July 28, 2021

“Amooor, me leva de bike e faz de mim o que quiseeeer, me usaaa”



SARIETTE IN TOKYO pic.twitter.com/XrcNgD8apw — Moreira Olímpica (@schylermoreira) July 28, 2021

Um mundo em que a Juliette curte a foto da Sarah



SARIETTE IN TOKYO pic.twitter.com/WSh0Ut191F — Sarah (@freireforlife) July 28, 2021