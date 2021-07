Laura Brito - Divulgação

Laura BritoDivulgação

Publicado 31/07/2021 15:16

A criadora de conteúdo Laura Brito estreia no próximo domingo, 1º, o projeto “Sonhos” em seu IGTV. A primeira temporada trará o tema “Costurando Sonhos” como narrativa, trazendo histórias de costureiras e bordadeiras contando como a costura mudou suas vidas e como elas usam da profissão para mudar vidas e incentivar outras mulheres a seguirem seus sonhos.

Ao todo serão quatro temporadas, com temas variados, mas todos ligados à vida de Laura. A primeira temporada contará com seis episódios e os vídeos irão ao ar todos os domingos às 18h e tem produção da Idé Productions e direção de cena de Paula Veloso.

“Eu sou uma pessoa que não costumo desistir dos meus sonhos e quero levar essa inspiração para outras pessoas também, através das histórias dessas mulheres que entrevistei. Estou muito feliz com o resultado desse projeto e espero que vocês se emocionem tanto quanto eu com as histórias e que sirva de combustível para a vida de vocês!”, conta Laura.

Laura sempre busca trazer conteúdos que mostrem a importância de moda consciente e sustentabilidade, incentivando as customizações para transformar looks que já temos em nossos guarda-roupas. Sua maior referência nesse segmento é sua mãe, Sônia Brito, com quem aprendeu a costurar e reformar suas roupas e será uma das entrevistadas da primeira temporada.