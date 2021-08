Cena do espetáculo 'A Fofoqueira de Caxias' - Divulgação

Cena do espetáculo 'A Fofoqueira de Caxias'Divulgação

Publicado 02/08/2021 17:22 | Atualizado 02/08/2021 17:23

Rio - Estrelado por Beto Moreno, Renata Britto e Will Gama, o espetáculo de humor 'A Fofoqueira de Caxias' cumpre temporada no Teatro Vanucci, na Gávea, Zona Sul do Rio, até setembro. A peça aborda o dia a dia da personagem Dilurdes, que vive situações hilárias no ônibus, no salão de beleza e dentro de casa.

O ator Beto Moreno vive Dilurdes, que é inspirada em suas tias e no cotidiano de pessoas idosas, segundo ele. "O espetáculo toca em temas reflexivos, como a solidão na terceira idade e, ao mesmo tempo, diverte o público com o carisma da Dilurdes. Muitas pessoas se identificam com as situações vividas por ela", diz o ator, que explica ainda que a personagem já fazia parte da peça 'Ox Exculaxados', que esteve em cartaz de 2007 a 2013, com a direção do saudoso humorista Chico Anysio.

Publicidade

Serviço:

'A Fofoqueira de Caxias'. Sábados, às 21h, e domingos, às 20h. Teatro Vanucci (Shopping da Gávea): Rua Marquês de São Vicente 52 Gávea. Ingresso: R$ 80(inteira) - meia-entrada mediante apresentação de flyer ou doação de 1 kg de alimento não perecível. Capacidade: 400 lugares, sendo somente 40% disponível para venda de ingressos. Informações: (21) 2274-7246. Classificação 14 anos. Até 26 de setembro. Vendas na bilheteria ou pela internet https://bileto.sympla.com.br/event/68097/d/103054/s/586584