Publicado 17/08/2021 07:00 | Atualizado 17/08/2021 11:36

DIA, no início do ano, Rio - Da última vez que Felipe Araújo conversou com o, no início do ano, o cantor sertanejo revelou que estava preparando novidades para 2021. Promessa é dividida e ele cumpriu! Com 10 músicas, sendo cinco inéditas, o artista lançou recentemente o DVD “Check”, que resgata a origem sertaneja do cantor, traz músicas românticas e ainda uma parceria com Gusttavo Lima. “Esse projeto está mais sertanejo, mais romântico e com algumas músicas de sofrimento. Quis resgatar a minha essência e a energia do meu primeiro DVD”, diz.

“Sou apaixonado em fazer misturas na minha musicalidade. Já gravei pagodão baiano, música com batida mais eletrônica e, agora, quis resgatar meu lado mais sertanejo”, completa o artista, que ainda revela o gênero musical que também tem vontade de cantar. “Gostaria de gravar rock. Já tive banda de rock na adolescência, ainda escuto bastante e toco nos shows”, revela.

Gravado nos jardins do Palácio de Cristal, em Uberlândia (MG), o novo DVD mostra o amadurecimento do artista, ressalta a música ao vivo e a conexão com o universo digital. Quem gosta de fazer ou assistir às dancinhas no TikTok e Instagram, vai se identificar com o sexto lançamento do cantor pela Universal Music e com o primeiro single do projeto, “Olha A Mãozinha”.

“Gosto muito da vibe de ‘Olha A Mãozinha’. Pode rolar uma coreografia e gerar muitos conteúdos com a mãozinha balançando no TikTok. Inclusive, já tem uma dancinha. O Alisson Jordan, que é estourado no aplicativo, fez uma bacana. Agora, eu preciso gravar a dancinha”, diz o cantor aos risos.

Questionado se gosta de fazer as trends do TikTok, ele conta que gosta de assistir, mas não faz muitos vídeos dançando. “Não tenho muita vocação para fazer, mas acabo fazendo porque o povo gosta de dar risada. É legal, mas não sou bom não, sou muito duro”, confessa.

Músicas de amor

Solteiro desde março, Felipe diz que é uma pessoa romântica quando está namorando, mas, revela não estar apaixonado e, sim, “correndo de romance” no momento. Apesar disso, ele ressalta que falar de amor é essencial em suas músicas.

“Gosto de falar de amor. Quando componho uma música que fala de amor, me traz uma sensação gostosa, um sentimento bom. E acredito que quando a gente fala de sentimento, a música se torna eterna, mais que outros estilos. As músicas de balada e bebida são necessárias e eu adoro cantar, mas as atemporais falam de amor”, diz.

“É o que eu tento fazer no meu trabalho. Sempre projeto minha carreira para muitos e muitos anos e quero ter uma carreira sólida. Daqui a 30 anos, quero olhar para trás e ver que muita gente se inspira em mim, assim como me inspiro nos meus ídolos que fazem sucesso há mais de 30 anos. Eu coloco músicas com conteúdo justamente para isso”, completa ele.

Uma das músicas de amor que “Check” traz é “Amando Individual”, uma parceria com Gusttavo Lima. “Ele é um grande parceiro meu, do meu trabalho e da minha carreira. É um cara que conheço há muitos anos e sempre tive vontade de gravar. Quando recebi ‘Amando Individual’, eu falei: ‘essa música aqui tem a minha cara e a do Gusttavo também’. A gente já estava querendo fazer esse feat há muito tempo e ainda bem que veio a calhar nesse projeto, que é muito importante para mim”, conta.

Próximos passos

O cantor assina apenas uma faixa do DVD, a contemporânea “Volta Pro Felipe”, que cita a “live do Embaixador, os instas de fofoca, a Anitta ‘se pronunciar’ e o ‘De Férias Com Ex’ na letra”. Mas ele revela que compôs outras músicas que ficaram de fora, mas serão lançadas em breve. Além disso, também espera pelo retorno dos shows presenciais.

“A pandemia não acabou, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. E isso é muito importante. Quando isso começou, eu pensei que a gente ficaria um mês fora dos palcos e já tem um ano e meio. Mas graças a Deus a vacina está aí e a galera tem se vacinado. Não sei se as coisas voltarão a ser como eram neste ano ainda, mas acredito que a gente volte aos palcos. E eu preciso porque não aguento mais de saudade dos meus fãs”, desabafa.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa