Publicado 06/08/2021 07:55 | Atualizado 06/08/2021 08:02

Rio - Luisa Sonza, de 23 anos, recebeu muitas críticas após publicar o clipe da música "A Mulher do Ano" no XVideos, uma plataforma de conteúdo adulto, e divulgar o link no Twitter. Os internautas ficaram revoltados já que muitas crianças seguem Luisa nas redes sociais e, com isso, podem ter sido direcionadas para um site pornô.

A cantora tomou a drástica atitude de divulgar seu clipe na plataforma de conteúdo adulto depois de se irritar com o YouTube, que teria censurado o vídeo. " Acabaram de bloquear e censurar o lyric de 'Mulher do Ano' no YouTube. Censura o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz. Vou subir essa porr* no XVideos até isso se resolver", tuitou Luisa nesta madrugada.

Muitas pessoas também criticaram Luisa por ter um discurso feminista e usar um site que é acusado não só de objetificar as mulheres, como também de autorizar a publicação de vídeos de estupro, pedofilia, entre outros crimes.

acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro q só fala bosta ngm faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver. — luísa SONZA (@luisasonza) August 6, 2021

luisa, o xvideos é uma plataforma que lucra diariamente com vídeos de estupro, pedofilia, e entre outras formas de agressão por favor mulher APAGA ISSO AMANHÃ JÁ VAI TER VIRAL TE MASSACRANDO — cass (@agswildside) August 6, 2021

Os fãs da luisa sonza agora após ver que ela publicou o lyric de "mulher do ano" no xvideos pic.twitter.com/pYPqNDN8OW — andressa (@lovatotaII) August 6, 2021

Lembrando que no Xvideos se você procura Luísa Sonza (assim como várias outras famosas) você encontra coisas desse tipo



Uau que ideia maravilhosa dar mais views pra um site que objetifica mulheres (incluindo ela mesma) e lucra assim pic.twitter.com/eGZRV372ah — griton (@isabelagraton) August 6, 2021