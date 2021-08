Juliette - Reprodução/Instagram

JulietteReprodução/Instagram

Publicado 12/08/2021 08:41 | Atualizado 12/08/2021 10:35

Rio - Após anunciar que lançará seu primeiro EP ainda neste ano, Juliette Freire divulgou uma lista com o nome das seis canções que devem compor sua estreia discográfica. Tanto no Instagram como no Twitter, a vencedora do "BBB 21" recebeu diversos elogios, incluindo o de Anitta, sua anfitriã por meses.

De acordo com a publicação, as faixas levarão os seguintes títulos: "Bença", "Diferença Mara", "Doce", "Sei Lá", "Benzin" e "Vixe Que Gostoso”.



6. Vixe que Gostoso — Juliette (@juliette) August 12, 2021

No Instagram, Juliette legendou com uma frase enigmática. "Nosso sorriso é a prova, que é tão bonita essa soma', escreveu ela. Nos comentários, personalidades da música comemoraram. “Só pedrada. Prepara Brasil”, disse Anitta. “Ai eu amo”, comentou Luísa Sonza.