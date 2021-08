Valesca Popozuda lança Presentinho - Divulgação

A inspiração para a música surge nos momentos que menos se espera. Prova disso é o último lançamento de Valesca, “Presentinho”. Originário de uma história irreverente, a música marca a volta da grande diva do funk às paradas de sucesso.

Lançada no dia 6 de agosto, Valesca literalmente se embrulhou para presentear os fãs. Além do lançamento com direito a clipe ousado, a cantora também abriu, ontem, uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto pago.

“A ideia veio dos meus fãs, que ficavam me mandando entrar lá. Eu não conhecia a plataforma ainda. Procurei entender um pouco e aceitei. Meu conteúdo vai ter de tudo. Fotos, e muitas coisinhas mais. Vocês podem ver de tudo um pouco. Fotos sensuais, um nu artístico…”, explica a cantora.

Dona de músicas que marcam gerações há mais de 20 anos, Valesca, de 42, se inspirou em um momento íntimo que passou em um primeiro encontro com um rapaz que estava conhecendo.

“‘Presentinho’ é uma história na qual eu estava com um boy e ele perguntou: 'Posso comer o seu c*zinho?'. E eu pensei: 'Como que pode isso? Mal chegou já quer sentar na janela'. Depois, conversando no estúdio, eu contei a história e ela virou música. Que maneiro contar coisas que realmente aconteceram comigo em forma de música. Essa é minha história real. Do começo ao fim”, celebra a cantora.

Mulher inspiradora

Falar abertamente sobre temas como sexo, desejos e empoderamento podem ser comuns para cantoras atuais, mas, na época que Valesca começou, lá na Gaiola das Popozudas, não era tão frequente, muito menos “bem visto”. Podemos afirmar, com certeza, que a cantora abriu caminhos para que funkeiras de hoje em dia pudessem levantar suas vozes. Algo que, para ela, é motivo de celebração.

“Acho ótimo que hoje elas consigam falar sem serem caladas pela sociedade. O machismo ainda impera, mas ninguém mais se cala. E isso é muito bom, ver esse resultado incrível. Eu amo tudo isso. Tive que comer muita poeira, porque eu andei foi chão. Hoje eu olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena. O funk está sendo totalmente valorizado depois de muitos anos, isso só vai somar para a futura geração que está vindo, está pegando um momento muito bom do ritmo”.

Na televisão

E não é só na música que a cantora está ganhando destaque. Atualmente, Valesca pode ser vista no “Ilha Record”, reality onde concorre ao prêmio de R$ 500 mil. Esse não é o primeiro reality de Valesca, que já participou de “A Fazenda 4”, “Dança dos Famosos” e “Super Chef Celebridades”, na Globo. "Não saber quais os desafios que iam acontecer era o que mais me dava nervoso", explica a cantora.