Bixarte lança o single e clipe ’Black Bitch Travesti’Divulgação

Publicado 15/08/2021 13:23

Rio - A cantora Bixarte lançou, nesta sexta-feira, o último clipe do Projeto “A Nova Era”. A iniciativa financiada pela Lei Aldir Blanc produziu quatro singles e quatro clipes neste ano. Além disso, o projeto priorizou a contratação de pessoas pretas e LGBTQIA+.

O single "Black Bitch Travesti" transmite autoconfiança e uma energia sem igual. Através da música a Bixarte conta qual é o segredo do rap e reafirma a potencialidade de pessoas não cisgêneras no cenário do Hip Hop. Black Bitch Travesti contou com a produção do beatmaker Big Jess que intensificou a mensagem com o estilo pesado do trap e batidas dançantes do pop.