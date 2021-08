Sentados (da esq para direita): Jean Paulo, Victoria Diniz, Gleici Damasceno, Elana Valenaria e Arthur Manhães / Em pé (da esq para direita): Maria Maya, Luluh Pavarin e Pedro Sgarbi - Gustavo Bueno e MUD&E

Sentados (da esq para direita): Jean Paulo, Victoria Diniz, Gleici Damasceno, Elana Valenaria e Arthur Manhães / Em pé (da esq para direita): Maria Maya, Luluh Pavarin e Pedro SgarbiGustavo Bueno e MUD&E

Publicado 16/08/2021 16:33 | Atualizado 16/08/2021 16:44

“Todos Merecem o Céu” é a primeira sitcom com capítulos sequenciais produzida para o Instagram no Brasil. A inovação tem a direção executiva de Cleo, que, junto com a agência Mynd, traz esse formato de sucesso em outros canais de TV para a maior plataforma de social mídia do mundo.

fotogaleria

Publicidade

Realizada pelo Content Lab, área de produção de conteúdo audiovisual na Mynd, e com direção de Maria Maya e produção executiva assinada pela Cleo On Demand, projeto criado pela atriz e cantora Cleo, a série conta a história de cinco personagens, completamente diferentes, que têm seus destinos cruzados por um evento em comum: a Morte. Os episódios serão exibidos de segunda a sexta, cada dia no Instagram de um dos cinco protagonistas, às 18h.



Com elenco composto por Gleici Damasceno, Kaysar Dadour, Elana Valenaria, Jean Paulo, Victória Diniz, Fafy Siqueira, Sasha Zimmer e Luluh Pavarin, a trama se passa no A.L.E.M, a antessala do laboratório experimental da morte. Conduzidos pela Morte, os cinco protagonistas terão seus destinos – céu ou inferno – definidos através de desafios e provas. Por uma câmera, Deus e o Diabo, acompanham ansiosos o desenrolar dos jogos.



“Estou sempre atenta ao que está acontecendo em outros países e buscando inovação para o Brasil. O Instagram está sedento por conteúdo e o momento é ideal para a primeira sitcom produzida no Brasil para a plataforma”, afirma Cleo. “Está no meu DNA sempre trazer conceitos novos. Quando dividi a ideia com a Maria Maia, ela topou na hora!”, conclui.



A websérie tem duração de 24 semanas, totalizando 120 episódios, que serão veiculados nos Instagram dos artistas.