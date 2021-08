Nando Reis e Sebastião farão shows no Vivo Rio - Carol Siqueira

Publicado 17/08/2021 21:53 | Atualizado 18/08/2021 11:06

Rio - Retomando sua agenda de shows de forma gradual, o cantor e compositor Nando Reis vai se apresentar no palco do Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, nesta sexta-feira (20) e neste sábado (21). Os shows serão no formato "voz e violão" e contarão com a participação especial do filho do artista, Sebastião Reis.

Após realizar diversas lives e apresentações drive-in pelo Brasil, Nando promete duas noites emocionantes para os cariocas. Canções como 'All Star', 'Relicário' e 'Luz dos Olhos' têm presença garantida no roteiro. Outro destaque é o single 'Espera a Primavera'.

Os ingressos para o show de sábado já estão esgotados.

Serviço:

Nando Reis - 'Voz e Violão'. Sexta-feira (20), às 22h. Sábado, às 21h (esgotado). Vivo Rio: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo. Abertura: duas horas antes do espetáculo. Classificação: 18 anos. As vendas serão apenas de mesas inteiras de 4 ou 6 lugares, não sendo possível venda unitária. Ingressos: entre R$ 70 (meia-entrada) e R$ 260. Site de vendas: https://bit.ly/3soBUlk