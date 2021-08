Evento celebra cultura de comunidade tradicional em Paraty - Divulgação

Publicado 18/08/2021 10:27 | Atualizado 18/08/2021 10:30

Rio - Um convite para celebrar o Levantamento de Referências Culturais Caiçaras e Caipiras da Comunidade Caiçara do Rio Pequeno, em Paraty, é o que propõe o "Conhecendo as referências culturais Caiçaras e Caipiras do Rio Pequeno". O evento, abrigado pela tradicional Casa da Farinha, acontece neste sábado, das 14h às 18h. A programação passa pelo conhecimento e pelas delícias da tradição local.

Como o tradicional café caiçara com bolo salgado, a paçoca de banana, o creme de taioba, o bolo de aipim, o café de cana, a canjica, o biju, o doce de gengibre, o bolo de milho, a fruta pão cozida, a batata doce, bem como outras bebidas típicas. Histórias sobre o Baile do Arara e uma boa roda de conversa com muitas histórias: da Casa de Farinha do Rio Pequeno e da produção da mandioca; da cultura da cana; os antigos alambiques; como é feito o café de cana; sobre a roça caiçara; os alimentos produzidos localmente. Na abertura do evento, homenagem a Aline Oliveira, presidente da Associação de Moradores, vitimada pela COVID-19 aos 29 anos, em abril de 2021.

Organizado pela Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Tradicional Caiçara do Rio Pequeno e Associação de Defesa do Povo Tradicional Caiçaras do Rio Pequeno e Naturais de Paraty, o evento, Conhecendo as referências culturais Caiçaras e Caipiras do Rio Pequeno, promove o Levantamento de Referências Culturais Caiçaras e Caipiras da Comunidade do Rio Pequeno. Realizado pelas famílias locais, que se uniram para contar sua própria história e a memória do seu lugar e da sua gente, para mostrar suas tradições ancestrais, passada de geração para geração, como a importância das histórias sobre a produção da farinha da mandioca, da cultura da cana de açúcar e dos alimentos da roça caiçara.

Confirmaram presença, com envio de representantes, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC, o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, a Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras, do Ministério Público Federal, Universidades e organizações parceiras. Em virtude dos protocolos de segurança pela COVID-19 e da restrição de distanciamento, às pessoas interessadas em participar precisam entrar em contato através do telefone, conforme serviço, abaixo. Sendo obrigatório o uso de máscaras FPP2 ou N95.

Serviço:

Conhecendo as referências culturais Caiçaras e Caipiras do Rio Pequeno

(Lançamento do levantamento da Comunidade Caiçara do Rio Pequeno, Paraty, RJ)

Data: 21 de agosto de 2021 | sábado | presencial com agendamento

Local: Casa de Farinha do Rio Pequeno

Horário: das 14h às 18h

Entrada franca com agendamento

Agendamento: Paulo Carvalho, pelo telefone (24) 99918-5878

Protocolo de Segurança: Uso de máscara PFF2 ou N95 obrigatória, distanciamento e uso do álcool gel.