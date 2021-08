Nando Reis e Sebastião Reis - Carol Siqueira

Publicado 20/08/2021 09:00

Rio - Nesta sexta e sábado, um dos maiores nomes da música brasileira sobe aos palcos do Vivo Rio para um show especial. Após longos meses e muitas lives, Nando Reis reencontra seu público com o espetáculo 'Voz e Violão'. "A expectativa é sempre grande. Sempre foi, para todos os shows, e agora, nesse momento, onde cada show precisa de quase um milagre para acontecer, a expectativa é enorme. Estou muito feliz", declara o artista, que chega a se emocionar com a oportunidade de rever seus fãs.

"Para mim, é muito emocionante ter uma oportunidade de exercer uma parte importantíssima da minha profissão que é tocar em público, proporcionar ao público um momento de felicidade", reitera Nando, que promete seus maiores sucessos para agradar ao público."Acho que um show como esse, com a situação atípica que a gente está vivendo, acaba sendo um reencontro. E para essa celebração, que é uma espécie de catarse e alento, nada melhor do que músicas que as pessoas se identificam, reconhecem e podem cantar juntas. Então, especialmente nesse caso, eu vou privilegiar, se não na totalidade, em grande maioria, as músicas conhecidas, que possam alcançar essa comunhão", garante o artista.E para a emoção ser ainda maior, Nando sobe ao palco acompanhado de seu filho Sebastião, que fica responsável pelos violões. "Tocar com o Sebastião é sempre especial. O show adquire uma outra dinâmica. Eu começo sozinho e ele entra a partir de um momento e muda tudo. Evidentemente, as pessoas percebem essa relação que nós temos, amorosa e musical, e o show adquire outra intensidade emocional e também musical", ressalta Nando.A sintonia entre o músico e o filho, por sinal, só se intensificou nesses meses de isolamento. "Eu tive a sorte de passar, especialmente os momentos mais agudos da pandemia, com toda a família reunida em uma casa no interior. Então, foi aqui que surgiu a ideia de fazer coisas com o Sebastião para o meu canal no Youtube, e isso foi se desenvolvendo com as participações dele nas minhas lives. Quando pintaram os shows, tanto o de voz e violão quanto o de banda, ele começou a participar", explica o músico.A dobradinha com o filho, claro, resgata na memória dos fãs um dos maiores sucessos de Nando: a música 'O Mundo é Bão, Sebastião'. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, os versos fogem de um otimismo na humanidade, como o próprio artista explica. "As pessoas sempre me perguntam sobre o significado dessa frase, o que sugere que eu tenha uma visão romântica, idealizada e polianesca do mundo. E não é. Evidentemente o mundo hoje é um desastre. Se a gente olhar para o Brasil (risos), parece que a gente não tem nem saída diante da destruição em curso. No entanto, quando eu digo que o mundo 'bão' é não só uma questão de esperança, é como um alerta, um parâmetro do que o mundo é 'bão'. Quem não faz 'bão' somos nós. Então cabe a nós, seres humanos, reverter a situação", argumenta Nando que até tenta - em vão - não tecer críticas ao governo federal."Eu não vou entrar no assunto Bolsonaro porque ele além de ser nauseante, me irrita demais. Mas você sabe o que eu tô dizendo. Fora, Bolsonaro, escroto do caralh*", desabafa o artista, que sempre teve costume de se posicionar politicamente.