Publicado 23/08/2021 14:08 | Atualizado 23/08/2021 14:57

Rio - A cantora Flay animou seus fãs ao divulgar as primeiras imagens relacionadas ao seu novo projeto, intitulado "#Reset". A ex-participante do "BBB20" deu início a uma nova fase em sua carreira e promete levar seu público em uma viagem no tempo, relembrando os momentos que viveu até agora como artista.

"Reset vai falar das minhas várias versões, que existiram e se transformaram durante os meus 26 anos. Esse processo me fez chegar até aqui e eu quero contar a minha história, em forma de arte, com fotos e materiais audiovisuais incríveis, para que todos possam entender quem eu sou e o que está por vir", explica a cantora. "Mergulhar, transbordar, sonhar, imergir, colorir, fazer sorrir... Sempre foi sobre se permitir, e eu me permiti", declarou.

Após o fim do "BBB20", Flay mergulhou na música e estreou como cantora solo com o funknejo “Saudades Né Minha Filha”, em parceria com Jerry Smith. Ao longo de um ano, a artista trabalhou em outras colaborações, como Lucas Lucco, e transitou entre diversos gêneros musicais. Seu último single foi a romântica “Coração em Standy-by”, lançada em maio deste ano com clipe gravado no Pelourinho, em Salvador.