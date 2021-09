Show dos Barões da Pisadinha nos EUA - Divulgação

Publicado 27/09/2021 14:31

Rio - Os Barões da Pisadinha realizaram uma grande turnê nos Estados Unidos, onde se apresentaram por cidades como Atlanta, Miami, Orlando, Boston, entre outras. Na noite da última sexta-feira, 24 de setembro, foi a vez de Danbury - CT, receber este mega show, com direito a ingressos esgotados com três semanas de antecedência do evento.

Os Barões da Pisadinha é uma banda musical brasileira de forró eletrônico e tecnobrega formada por Rodrigo Barão e Felipe Barão em dezembro de 2015, nas cidades de Heliópolis e Ribeira do Amparo, ambas na Bahia, e que estão ganhando o mundo com o sucesso de suas músicas, entre elas os hits “Recairei” , “Tá Rocheada” e “Basta Você Me Ligar”, que estão estouradas nas principais rádios e programas de televisão, o que levaram a ser os artistas mais ouvidos da atualidade no Brasil, com mais de três hits bombados na rede social, alcançam números cada vez mais incríveis nos streamings e se tornaram os artistas mais ouvidos nas plataformas como Spotify e Deezer, e são também um dos exemplos do poder do TikTok.