Publicado 13/01/2022 12:32 | Atualizado 13/01/2022 12:44

São Paulo - As brasileiras Anitta e Pabllo Vittar estão no line-up do Coachella Valley Music and Arts Festival que acontece em abril desde ano. Além das cantoras, o festival conta com Billie Eilish, Harry Styles e Ye (novo nome de Kanye West) que serão headliners do evento, no momento em que a indústria da música dá passos esperançosos para o retorno dos festivais e turnês em 2022.

O Coachella, programado para seu formato habitual de dois finais de semana, de 15 a 17 de abril e de 22 a 24 de abril, no Empire Polo Club em Indio, Califórnia, EUA, retornará após dois anos paralisado pela pandemia. Na quarta-feira, 12, após semanas de especulações e vazamentos na imprensa musical, o festival anunciou sua programação completa para 2022, que também contará com apresentações de Megan Thee Stallion, Lil Baby, Doja Cat, Phoebe Bridgers, o grupo de dança eletrônica Swedish House Mafia e dezenas de outros. (West é anunciado no pôster oficial do festival simplesmente como Ye.)



Espera-se que o evento alcance sua capacidade total, ou seja, até 125 mil espectadores por dia.



O Coachella tem sido o festival mais influente dos EUA, hospedando momentos virais como o holograma de Tupac Shakur em 2012 e o tributo de Beyoncé em 2018 às bandas de faculdades e universidades historicamente negras.



O Coachella foi uma das primeiras grandes vítimas do coronavírus no entretenimento. Sua edição de 2020 - que deveria apresentar Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean - foi cancelada pelas autoridades de saúde em 10 de março daquele ano, dois dias antes da Broadway e o negócio de shows em geral fechar as portas.



Cerca de metade dos portadores de ingressos para a edição de 2020 do Coachella solicitou reembolso, disse Paul Tollett, um dos fundadores do festival, em entrevista ao Los Angeles Times em agosto. Os ingressos custam US$ 449 ou mais, sem contar as taxas.



Apesar de uma série de cancelamentos recentes relacionados ao coronavírus, o mundo da música está vendo o Coachella com esperança como um indicador para o retorno a todo vapor da indústria multibilionária de turnês. Grandes turnês de Dua Lipa, The Weeknd, Elton John, Bon Jovi e Justin Bieber são esperadas para este ano.