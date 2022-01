Hanson fará shows no Brasil em outubro de 2022 - Divulgação

Hanson fará shows no Brasil em outubro de 2022Divulgação

Publicado 13/01/2022 13:50

Rio - O trio americano Hanson volta ao Brasil em outubro para apresentações em sete cidades: Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberlândia, Brasília e Rio de Janeiro. Os shows fazem parte da turnê mundial Red Green Blue 2022.

No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o Hanson irá apresentar pela primeira vez as canções de Against The World, álbum lançado em 2020, e grandes sucessos, como “MMMBop”, "Where’s the Love" e "Save Me".



A pré-venda para o fã clube será iniciada em 6 de fevereiro e a venda ao público em geral dia 10 do mesmo mês.



Confira as datas e locais dos shows no Brasil:



- 11 de outubro – Bourbon Country – Porto Alegre



- 12 de outubro – Live Curitiba - Curitiba



- 14 de outubro – Arena Eurobike – Ribeirão Preto



- 15 de outubro – Espaço das Américas – São Paulo



- 16 de outubro – Arena Sabiazinho - Uberlândia



- 19 de outubro – Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília



- 21 de outubro – Qualistage – Rio de Janeiro