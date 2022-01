Diogo Nogueira - Ricardo Nunes

Publicado 13/01/2022 18:35 | Atualizado 13/01/2022 18:45

Rio - Depois do adiamento na semana passada, o Clube do Samba, está de volta à varanda do Vivo Rio. No próximo domingo (16), o evento que tem Diogo Nogueira como anfitrião, reúne artistas da nova geração, nomes consagrados do samba e da música brasileira como convidados especiais. O grupo Fundo de Quintal é o primeiro convidado para abertura do evento.

O Tradicional Clube do Samba tem como fundadores os maiores nomes da música popular brasileira. Sendo eles, Cartola, Beth Carvalho, Clara Nunes, Martinho da Vila, Clementina de Jesus, entre outros. Em sua ultima edição em 2020, o projeto comemorou 40 anos de história, relembrando os vinte anos de saudades de João Nogueira, fundador e idealizador.

Com bebidas e comidas típicas de boteco, o evento também vai acontecer nos domingos de 23 e 30 de janeiro. Lembrando, que para segurança de todos presentes, será necessário a apresentação do comprovante de vacinação e o uso de máscaras.

Serviço:



Data: 16/01, 22/01 e 30/01

Local: Varanda Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque Flamengo/RJ)

Horário: 18h30

Abertura dos portões: 17h30

Preço: R$ 100, 00

Venda online: vivorio.com.br

Classificação: 18 anos. Menores de 2 anos não acessam. De 2 a 17 anos entram acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.